Incidente all’incrocio sull’Appia scontro tra due auto un ferito in ospedale

Incidente sull’Appia, all’altezza dell’incrocio con via Bonifacio, a Fondi. Sul posto necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato un uomo rimasto ferito in ospedale e i carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica.I fatti nella mattinata di sabato 12. Latinatoday.it - Incidente all’incrocio sull’Appia: scontro tra due auto, un ferito in ospedale Leggi su Latinatoday.it , all’altezza dell’incrocio con via Bonifacio, a Fondi. Sul posto necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato un uomo rimastoine i carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica.I fatti nella mattinata di sabato 12.

