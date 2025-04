Stramaccioni sottolinea Istanbul ha cambiato l’Inter La mentalità

Stramaccioni ha rimarcato l’importanza della finale di Champions League di Istanbul, persa dall’Inter contro il Manchester City con il punteggio di 0-1, per l’affermazione di una nuova mentalità da parte dei nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – L’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni si è così pronunciato alle frequenze di DAZN in merito alla crescita della squadra nerazzurra dopo un particolare evento: «La finale con il Manchester City ha creato ‘mentalità internazionale’. Poi lo scorso anno l’Inter è uscita ai rigori. Questa dimensione internazionale, che i nerazzurri hanno dimostrato di aver ritrovato, mancava dai tempi di Mourinho».Stramaccioni sui momenti di difficoltà (sul piano degli impegni) che attendono l’InterLO SCENARIO – Stramaccioni ha poi proseguito: «l’Inter ha 15 giorni di fuoco, per cui vincere contro il Cagliari era fondamentale. Inter-news.it - Stramaccioni sottolinea: «Istanbul ha cambiato l’Inter. La mentalità!» Leggi su Inter-news.it Andreaha rimarcato l’importanza della finale di Champions League di, persa dalcontro il Manchester City con il punteggio di 0-1, per l’affermazione di una nuovada parte dei nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – L’ex allenatore delAndreasi è così pronunciato alle frequenze di DAZN in merito alla crescita della squadra nerazzurra dopo un particolare evento: «La finale con il Manchester City ha creato ‘internazionale’. Poi lo scorso annoè uscita ai rigori. Questa dimensione internazionale, che i nerazzurri hanno dimostrato di aver ritrovato, mancava dai tempi di Mourinho».sui momenti di difficoltà (sul piano degli impegni) che attendonoLO SCENARIO –ha poi proseguito: «ha 15 giorni di fuoco, per cui vincere contro il Cagliari era fondamentale.

Potrebbe interessarti anche:

Stramaccioni sottolinea : «Inter senza 7-8 elementi. Gestione dolorosa»

Stramaccioni sottolinea : «Inzaghi - una prima volta all’Inter! Acerbi - intelligenza rara»

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato destituito e trasferito in carcere

Ne parlano su altre fonti Champions: Stramaccioni, io ci credo, l'Inter può farcela. Stramaccioni sottolinea: «Istanbul ha cambiato l’Inter. La mentalità!».

Riporta inter-news.it: Stramaccioni sottolinea: «Istanbul ha cambiato l’Inter. La mentalità!» - Andrea Stramaccioni ha rimarcato l'importanza della finale di Champions League di Istanbul, persa dall'Inter contro il Manchester City con il punteggio di - Leggi su Inter-News ...

Secondo msn.com: Stramaccioni: "Conte scoraggiato, non arrabbiato. Non posso svelare ciò che mi ha detto" - Abbiamo discusso dei rientri dei suoi calciatori dopo gli infortuni, ma non aggiungo altro", ha sottolineato Andrea Stramaccioni.