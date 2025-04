LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA il via dalle 17 00 Leclerc tenta il colpo dalla prima fila

16.21 Ricordando i problemi delle gare recenti, la questione legata al degrado delle gomme andrà a incidere non poco nella gestione del GP. Vedremo se le Mercedes saranno in grado di risalire la corrente e soprattutto Lando Norris e Max Verstappen avranno voce in capitolo.16.19 L'australiano è stato bravissimo ieri nel corso del time-attack. Nella Q3 Piastri è riuscito a mettere tutto insieme nel suo giro, sfruttando anche la non perfezione dei rivali Al ferrarista non poteva chiedersi di più, viste le criticità della vettura.16.17 Sul circuito di Sakhir assisteremo a una gara che promette tante emozioni. La Ferrari andrà a caccia di tutto quello che è possibile con Charles Leclerc che vorrà far saltare il banco dalla seconda posizione alle spalle della McLaren di Oscar Piastri.

