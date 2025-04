LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA il via dalle 17 00 Leclerc dalla prima fila vuol stupire

DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP dalle 19.00

16.30 Le vetture si stanno disponendo in griglia con grande attenzione a quella che è l'evoluzione della pista. La messa a punto sullo sfruttamento delle gomme sarà chiaramente fondamentale.

16.27 Ferrari che con Leclerc punta a fare il colpo, assicurandosi un buono scatto al via. Certo, McLaren in questi giorni ha dimostrato di avere una costanza di rendimento eccezionale.

16.24 Tra gli episodi significativi ieri, la penalità delle due Mercedes. Le due vetture di Russell e di Antonelli, che avevano concluso il time-attack in seconda e quarta posizione, sono stati penalizzate di una posizione per essere entrate in pit lane prima che fosse ufficializzato l'orario di ripartenza del Q2, interrotta per l'incidente di Esteban Ocon.

