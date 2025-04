Iltempo.it - Strage a Sumy nella Domenica delle Palme colpita da missile russo munizioni a grappolo

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2025 Il video pubblicato da Zelensky su Telegram: 'Solo un bastardo potrebbe comportarsi così', ha scritto Zelensky. Per il capo dell'amministrazione regionale diVolodymyr Artyukh: “È stata usata una bomba a. Vediamo i muri tagliati dalle schegge", ha affermato Artyukh. Ilè esploso in aria per uccidere quanti più civili possibile. "Nel giorno sacro della, asi è consumato un altro orribile e vile attacco, che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini. Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal presidente Trump e sostenuto convintamente dall'Italia, insieme all'Europa e agli altri partner internazionali.