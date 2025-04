Vane der Poel 8220è sotto attacco8221 alla Parigi Roubaix è vittima di un gesto sconsiderato

Leggi su Fanpage.it Il ciclista olandese colpito in pieno volto da una fiaschetta lanciata da una persona sistemata ai bordi della carreggiata: evita la caduta e tira dritto nonostante tutto. Il telecronista sbotta in diretta tv: "Basta!"

Potrebbe interessarti anche:

Giro delle fiandre 2025 - Van der Poel e Pogacar favoriti : dove vedere la gara in tv

LIVE Ciclocross - Mondiali 2025 in DIRETTA : Van der Poel spacca in due la gara - Van Aert all’inseguimento

Ciclocross : Mathieu van der Poel è imbattibile - settimo titolo mondiale. Secondo van Aert

Nota di tuttobiciweb.it: VAN DER POEL. «HO RECUPERATO, SONO PRONTO MA MAI IL PRONOSTICO E' STATO PIU' INCERTO...» - Mathieu Van der Poel è il corridore che tutti aspettano e quando c’è lui in corsa lo spettacolo è sempre assicurato. Come campione in carica della Parigi-Roubaix, l’olandese torna all'Inferno del Nord ...

Come scrive tuttobiciweb.it: VAN DER POEL. «OGGI NON MI SONO MAI SENTITO AL TOP, HO PAGATO PROBLEMI FISICI DOPO L'E3. MA DOMENICA...» - Una brutta caduta e una gomma a terra non hanno reso le cose più facili a Mathieu van der Poel, che oggi al Giro delle Fiandre andava a caccia dello storico record di vittorie. L'olandese dell'Alpecin ...

Riporta sportal.it: Mathieu van der Poel: carriera sportiva, interessi personali, famiglia, premi e riconoscimenti - Carriera sportiva Il suo ingresso nel mondo del ciclismo è avvenuto in modo straordinario, con Mathieu van der Poel che ha iniziato a gareggiare fin da giovane nel ciclocross, dove ha rapidamente dimo ...