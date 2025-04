Ilfattoquotidiano.it - Morta a 78 anni Maria Fedele, moglie dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso: il cordoglio delle istituzioni

a 78a Roma, dove viveva con il marito, la professoressadeled ex magistrato antimafia. Docente di materie letterarie in diversi istituti di Palermo e provincia, amata dai suoi allievi, legata alla famiglia e al fianco del marito anche nei momenti più delicati della sua carriera – come il periodo del maxiprocesso a Cosa nostra, di cui fu giudice relatore – la professoressaha lavorato per diversianche al ministero dell’Università, dove si è occupata di seguire i progetti per l’educazione alla legalità nelle scuole. I funerali si terranno lunedì ale 10 nella parrocchia di Santa Teresa del bambin Gesù a Palermo.“Ho appreso la triste notizia della scomparsa della professoressadel