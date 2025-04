Guerre e dazi ci rimette solo l’Europa tra sottomissione agli Usa recessione e strategia industriale assente Bruxelles perde su tutti i fronti

Ilgiornaleditalia.it - Guerre e dazi: ci rimette solo l’Europa, tra sottomissione agli Usa, recessione e strategia industriale assente, Bruxelles perde su tutti i fronti Leggi su Ilgiornaleditalia.it Mentre gli Stati Uniti guadagnano con armi e gas, l'Europa paga il conto della guerra in Ucraina e delle politiche protezioniste di Biden e Trump Non siamo economisti. Il raziocinio tuttavia non ci manca. La divergenza tra interessi economici dell'Europa e degli Stati Uniti è una vecchia stor

Potrebbe interessarti anche:

Dazi Usa - Kallas : "Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali"

Dazi Usa - Kallas : "Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali"

Dazi : Kallas - non ci sono vincitori in guerre commerciali

Ne parlano su altre fonti Perché fallirà la strategia di Trump con i dazi. Guida per capire i dazi di Trump: cosa sono, chi ci rimette e cosa succede ora, spiegato da economisti. Trump firma i dazi: «20% sull'Ue, ci hanno derubato per anni. Tariffe saranno reciproche, 25% su auto stranier. Dazi, cosa sono, come funzionano e perché vengono applicati. Scenario tariff-icante: Ci sarà la guerra dei dazi?. Commercio, è partita la guerra mondiale: scattano i dazi di Trump su Canada, Messico e Cina.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Guerre e dazi: ci rimette solo l’Europa, non Trump - Non siamo economisti. Il raziocinio tuttavia non ci manca. La divergenza tra interessi economici dell’Europa e degli Stati Uniti è una vecchia storia per tutti gli addetti ai lavori. È divenuta una re ...

Riporta ilmessaggero.it: Dazi, chi ci rimette e chi si salva? Dalle auto a farmaci e alimentari: i settori e i Paesi più a rischio - CHE COSA ANNUNCERÀ OGGI DONALD TRUMP? Nella serata italiana (intorno alle 22) di quello che ha ribattezzato il “Liberation Day” americano, il presidente Usa dovrebbe svelare ...

Si apprende da corriere.it: Dazi, tariffe ad alta gradazione: che cosa ci insegna la (lunga) storia del proibizionismo e dei balzelli sull’alcol - Il duello su vino e superalcolici tra l’amministrazione Trump e l’Ue ha un sapore antico che arriva dalla Guerra d’Indipendenza. La libertà (oggi negata) ha poco più di trent’anni. Il rischio politico ...