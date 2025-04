Juventusnews24.com - Tudor e il retroscena dopo Juve Lecce (Gazzetta): ha reagito così nello spogliatoio con chi è subentrato dalla panchina. La ricostruzione

di RedazionentusNews24, ecco il: il tecnico hacon chi è. La«Oggi i cambi non mi sono piaciuti. Con 5 cambi non è più lo stesso calcio, c’è mezza squadra che entra. Ti cambiano la vita. I giocatori devono veramente cambiare il modo di pensare, titolare o non titolare. Si può fare la differenza quando si entra. Oggi non mi sono piaciuti i cambi come sono entrati, è una scuola, bisogna crescere in fretta. Le scuse possono avercele tutti, ma alla fine la squadra è sopra tutti».ha affermato Igorin conferenza stampa ieri.Come titola.it, «alza la voce: a muso duro con i giocatori entrati». Con la trasparenza che ha contraddistinto la sua avventurantina fino a questo momento, il tecnico croato ha bacchettato Weah, Cambiaso, Conceiçao e Kolo Muani su tutti, considerato che Savona è entrato in campo in pieno recupero.