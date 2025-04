Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-04-2025 ore 16:30

Luceverdeme trovati dalla redazione chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore & via Stresa per lavori urgenti alla rete fognaria l'accesso rimane comunque consentito ai residenti per lavori di potatura chiusa via di Malagrotta all'altezza di via Aurelia anche qui ilè consentito ai residenti ad Alessandrino chiusa via dei Meli 3 via del Fosso di Centocelle via delle Ciliegie a causa di una voragine allo scienze fino a tutt'oggi per consentire lo svolgimento della manifestazione Grand prixmoto storica Honda live tour sono attive modifiche alla viabilità via Giuseppe Acerbi e via del Porto Fluviale attenzione alla segnaletica sul posto in serata il derby-lazio alle 20:45 allo stadio Olimpico attive del primo pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito