Schianto in scooter a Cagliari morta una 16enne

morta in ospedale quattro giorni dopo un incidente in scooter a Cagliari. Mercoledì sera la ragazzina era caduta dal motorino su cui viaggiava insieme a un'amica. L'incidente era avvenuto all'altezza dello svincolo di Is Pontis Paris, tra Cagliari e Quartu. Le condizioni della 16enne erano . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Asia Loddo aveva solo 16 anni ed èin ospedale quattro giorni dopo un incidente in. Mercoledì sera la ragazzina era caduta dal motorino su cui viaggiava insieme a un'amica. L'incidente era avvenuto all'altezza dello svincolo di Is Pontis Paris, trae Quartu. Le condizioni dellaerano .

