Sorrentino e Ricci NdC Pd sannita prigioniero di veti e arroccamenti non accetteremo politica distorta dei due forni

Tempo di lettura: 2 minuti“Il problema del PD è forse l’accento: se non cacciano il segretario provinciale non torneranno più a governare nel Sannio, giacché le sue stanche, ritrite e anacronistiche chiusure al dialogo hanno prodotto dieci anni di sconfitte sui territori qui nel Beneventano. Contenti loro.”, lo spiegano in una nota la segretaria provinciale di Noi di Centro Marcellae il presidente Giuseppe. “Nel giorno in cui un vertice importante tra i capigruppo regionali a Napoli è stato incentrato proprio sulla necessità della massima apertura al Centro, mentre amministratori lungimiranti come il sindaco Manfredi invitano alla pratica della massima inclusione possibile delle forze moderate, il PD di Benevento continua ad affidarsi a chi predicae pratica miope chiusura.