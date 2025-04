Onana momento no per l’ex portiere dell’Inter fuori dai convocati per il prossimo match del Manchester United

Onana, momento no per l’ex portiere dell’Inter: fuori dai convocati nel prossimo match del Manchester UnitedAndre Onana sta vivendo un periodo davvero complicato: da quando ha lasciato l’Inter per il Manchester United, non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la squadra. Le sue prestazioni, spesso sottotono, hanno alimentato le critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. La recente partita di Europa League contro il Lione ha rappresentato un punto particolarmente basso, con il portiere camerunense coinvolto in modo negativo in entrambi i gol subiti. Di fronte a questa situazione, l’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, ha deciso di prendere provvedimenti: secondo i media inglesi, Onana non sarà neppure convocato per la sfida odierna contro il Newcastle, con l’obiettivo di permettergli di ritrovare un po’ di tranquillitàLeggi su Internews24. Internews24.com - Onana, momento no per l’ex portiere dell’Inter: fuori dai convocati per il prossimo match del Manchester United Leggi su Internews24.com di Redazioneno perdaineldelAndresta vivendo un periodo davvero complicato: da quando ha lasciato l’Inter per il, non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la squadra. Le sue prestazioni, spesso sottotono, hanno alimentato le critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. La recente partita di Europa League contro il Lione ha rappresentato un punto particolarmente basso, con ilcamerunense coinvolto in modo negativo in entrambi i gol subiti. Di fronte a questa situazione, l’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, ha deciso di prendere provvedimenti: secondo i media inglesi,non sarà neppure convocato per la sfida odierna contro il Newcastle, con l’obiettivo di permettergli di ritrovare un po’ di tranquillitàLeggi su Internews24.

Segnala fcinter1908.it: Ex Inter, momentaccio Onana: escluso dai convocati per la sfida con il Newcastle - Il portiere camerunense, dopo le tante critiche ricevute per le sue prestazioni deludenti, è stato lasciato a casa dal tecnico Amorim ...

Come scrive spaziointer.it: Onana-United, è finita: la squadra dell’ex nerazzurro spiazza tutti - L’ex portiere nerazzurro ... in Arabia Saudita. André Onana: dal trionfo nerazzurro alle difficoltà al Manchester United LaPresse spaziointer.it Non è un segreto che il Manchester United stia ...

Riporta spaziointer.it: Disastro Onana in Europa League: “Aveva ragione Matic” - Il portiere camerunense Andre Onana continua ad essere nel mirino. Ancora un grave errore durante il match europeo.