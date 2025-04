Sci alpinismo CdM Tromso De Silvestro terza sul podio maschile anche Magnini e Eydallin

podio la stagione di Alba De Silvestro, che conquista il terzo posto anche nell’individuale di Tromso, ultima tappa della Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpinismo. Dopo il podio (sempre terzo posto) ottenuto giovedì nel vertical che ha aperto la tappa norvegese, la bellunese trapiantata in Valtellina ha confermato la sua costanza di rendimento, centrando un’altra terza piazza anche nella lunga prova odierna. Per De Silvestro si tratta del quarto podio stagionale individuale in Coppa del Mondo, a cui si aggiunge il terzo posto nella staffetta mista conquistato insieme al marito Michele Boscacci la scorsa settimana a Villars-sur-Ollon.La vittoria è andata alla francese Axelle Gachet Mollaret, che ha tagliato il traguardo in solitaria in 1:14:14.1, precedendo la connazionale Emily Harrop di 1:57. Leggi su Sportface.it Si chiude con un altrola stagione di Alba De, che conquista il terzo postonell’individuale di, ultima tappa della Coppa del Mondo 2024/25 di sci. Dopo il(sempre terzo posto) ottenuto giovedì nel vertical che ha aperto la tappa norvegese, la bellunese trapiantata in Valtellina ha confermato la sua costanza di rendimento, centrando un’altrapiazzanella lunga prova odierna. Per Desi tratta del quartostagionale individuale in Coppa del Mondo, a cui si aggiunge il terzo posto nella staffetta mista conquistato insieme al marito Michele Boscacci la scorsa settimana a Villars-sur-Ollon.La vittoria è andata alla francese Axelle Gachet Mollaret, che ha tagliato il traguardo in solitaria in 1:14:14.1, precedendo la connazionale Emily Harrop di 1:57.

