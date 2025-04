LIVE Moto3 GP Qatar 2025 in DIRETTA Piqueras beffa Yamanaka e Furusato al traguardo italiani in top 10

