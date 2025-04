Quando la prossima gara di MotoGP GP Spagna 2025 programma orari tv

Dopo il Gran Premio del Qatar, la MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 sarà il Gran Premio di Spagna, programmato dal 25 al 27 aprile a Jerez de la Frontera. Si tratterà del primo round europeo del campionato, che si stanzierà per mesi nel Vecchio Continente, dal quale si ripartirà solo a fine estate.Il circuito dedicato ad Angel Nieto è rinomato soprattutto per gli eventi di contorno e per l'atmosfera attorno all'evento, che attira migliaia di rider da tutta la penisola iberica e non solo. Da queste parti, si fa sempre festa. Il tracciato misura 4.423 metri. È tortuoso, ma proprio per questo è in grado di appiattire i valori e di esaltare moto dalle diverse caratteristiche.Nel 2024, in un'atmosfera da autentica corrida, si tenne una spettacolare battaglia tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, alfine vinta da Pecco.

