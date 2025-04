Kolasinac l’infortunio sembra meno grave del previsto verrà rivalutato martedì

l'infortunio subito da Sead Kolasinac.Il difensore bosniaco è uscito dal campo in barella verso la fine del primo tempo, dopo aver rimediato una brutta torsione del ginocchio sinistro nel tentativo di difendere una rimessa dal fondo durante un corpo-a-corpo con Orsolini.Le immagini non sono state da subito rassicuranti: la prima diagnosi provvisoria parla di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.La reazione di Kolasinac all'infortunio, sedutosi per terra chiedendo il cambio per poi sdraiarsi al suolo ed essere in barella tra gli applausi di tutto lo stadio, ha naturalmente portato a pensare al peggio."Speriamo che non sia nulla di grave" ha detto Zappacosta a Dazn all'intervallo, mentre De Roon ha raccontato di avergli parlato, ma senza chiarezza.

