Per il mio lavoro e per la mia passione ho tolto molto alla mia vita privata e con i figli ho sempre avuto paura di sbagliare Roby Facchinetti a Domenica in

Roby Facchinetti è stato ospite a "Domenica In" per presentare "Parsifal – L'uomo delle stelle", l'opera-prog che racconta le gesta del cavaliere mitologico con le musiche dello stesso Facchinetti e le liriche di Stefano D'Orazio e Valerio Negrini. L'intuizione a quel tempo fu di Valerio Negrini che sul tema musicale scritto da Facchinetti, scelse di raccontare la straordinaria storia di Parsifal, perché da sempre affascinato dal personaggio e dalle tante sfaccettature delle sue vicende eroiche e umane."Io e Valerio Negrini ci siamo conosciuti in un locale a Bologna dove arrivarono i Pooh appunto, che lui aveva fondato. – ha raccontato l'artista a Mara Venier- Dopo la serata, mi disse che alla band serviva un tastierista e mi proposero di provare con loro. Da quel momento, cominciò tutto e io realizzai il mio sogno che era quello di entrare in un gruppo che avrebbe potuto avere tanto successo".

