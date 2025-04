Entella cinica Arezzo sprecone finisce 2 0 a Chiavari

Chiavari l’Entella si impone per 2-0 su un Arezzo volenteroso ma poco concreto. Decisivi gli episodi, con i liguri bravi a sfruttare le occasioni e gli amaranto a mangiarsi le mani per almeno due clamorose opportunità sprecate.Nel primo tempo, episodio chiave: Trombini entra in area, rientra sul destro e viene agganciato, ma per l’arbitro non c’è rigore tra le proteste ospiti. Poco dopo, Settembrini è pescato in fuorigioco su una ribattuta, dopo l’ennesimo tentativo del solito Tavernelli. Da lì nasce il contropiede letale dell’Entella, che sfrutta una clamorosa indecisione di Trombini e sblocca il risultato.Nella ripresa, ancora Arezzo vicino al pareggio: Settembrini, tutto solo nell’area piccola, manda incredibilmente alto di testa. Nel finale arriva il raddoppio dei padroni di casa che chiude il match. Lortica.it - Entella cinica, Arezzo sprecone: finisce 2-0 a Chiavari Leggi su Lortica.it l’si impone per 2-0 su unvolenteroso ma poco concreto. Decisivi gli episodi, con i liguri bravi a sfruttare le occasioni e gli amaranto a mangiarsi le mani per almeno due clamorose opportunità sprecate.Nel primo tempo, episodio chiave: Trombini entra in area, rientra sul destro e viene agganciato, ma per l’arbitro non c’è rigore tra le proteste ospiti. Poco dopo, Settembrini è pescato in fuorigioco su una ribattuta, dopo l’ennesimo tentativo del solito Tavernelli. Da lì nasce il contropiede letale dell’, che sfrutta una clamorosa indecisione di Trombini e sblocca il risultato.Nella ripresa, ancoravicino al pareggio: Settembrini, tutto solo nell’area piccola, manda incredibilmente alto di testa. Nel finale arriva il raddoppio dei padroni di casa che chiude il match.

Potrebbe interessarti anche:

La 27ª giornata. Entella e Ternana si sfidano a distanza. Torres ad Arezzo

Entella-Arezzo : Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B

Serie C - La diretta di Virtus Entella-Arezzo 0-0

Ne parlano su altre fonti Entella cinica, Arezzo sprecone: finisce 2-0 a Chiavari.

radioaldebaran.it riferisce: Virtus Entella-Arezzo, biglietti in vendita da mercoledì - Si potranno acquistare dalle ore 10 di mercoledì prossimo i biglietti per assistere a Virtus Entella-Arezzo, partita in programma domenica prossima alle 15 al Comunale che potrebbe assicurare la ...

Segnala genovatoday.it: Entella in Serie B se... Le combinazioni per far scattare la festa - Lo champagne è in fresco e a Chiavari c'è voglia di festeggiare già domenica. L'Entella alle 15 sfiderà l'Arezzo e potrebbe chiudere la sua trionfante cavalcata con la promozione in Serie B. La ...

rainews.it riferisce: Entella vince 2-0 a Campobasso, a un passo dalla promozione diretta in serie B - Al Comunale di Chiavari alle 15 si giocherà Entella-Arezzo, la promozione sarebbe matematica in caso di vittoria dell'Entella o anche di pareggio se la Ternana non vincesse. Se poi gli umbri ...