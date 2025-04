Il cardinale Pizzaballa: “A Gaza situazione drammatica, catastrofica e vergognosa”.

Leggi su Bergamonews.it

è una “, dobbiamo dirlo, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo e con il crimine”. Lo afferma il patriarca latino di Gerusalemme,Pierbattista, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000.“È molto difficile prevedere cosa accadrà a, vediamo cosa sta accadendo ora, c’è molto non detto perché pochi sono presenti nel territorio e quindi sanno esattamente cosa sta accadendo – prosegue ilbergamasco -. Diciamo che comunque è una, dobbiamo dirlo, dove la dignità delle persone, di quei 2 milioni e 300 mila persone, non è tenuta in minima considerazione e non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo, col crimine, dobbiamo essere aperti a tutte le prospettive, tenendo alta comunque l’attenzione nostra ma anche quella di tutte le chiese del mondo, di tutti quelli che ci vogliono ascoltare sulla gravità di quello che sta accadendo”.