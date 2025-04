Tadej Pogacar cade alla Parigi Roubaix mentre era in testa il video dell’episodio

alla Parigi-Roubaix 2025! Tadej Pogacar, che ha dato vita ad uno spettacolare duello ravvicinato con l'altro grande favorito della vigilia Mathieu Van der Poel, è caduto a 38 chilometri dal traguardo mentre stava cercando di mettere in difficoltà l'avversario olandese, perdendo una trentina di secondi e ritrovandosi costretto ad inseguire il leader della corsa.Il fresco vincitore del Fiandre, al debutto assoluto nella mitica Regina delle Classiche, è finito per terra nel tratto in pavé da Pont-Thibault a Ennevelin, sbagliando una curva a destra e arrivando troppo lungo sul fango. Van der Poel, che lo stava seguendo a ruota, si è salvato invece con un numero pazzesco restando in sella sull'erba e rilanciando subito per costruire un cuscinetto di sicurezza fondamentale nei confronti di Pogacar.

