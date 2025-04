Desailly Al Milan manca leadership Ci sono tanti problemi diversi

Desailly ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao Pianetamilan.it - Desailly: “Al Milan manca leadership. Ci sono tanti problemi diversi” Leggi su Pianetamilan.it Intervistato a Sky Sport Insider, Marcelha parlato dele del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao

Potrebbe interessarti anche:

Paratici al Milan? Perché così il Diavolo va contro la sua storia

Calciomercato Milan - si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese

Milan Primavera - sconfitta di misura dalla Doria - è 1-2 al Vismara

Ne parlano su altre fonti Desailly: “Al Milan manca leadership. Ci sono tanti problemi diversi”. Desailly: "Sono deluso dal Milan, manca la chimica di squadra". Desailly su Joao Felix: "In questo momento non è ciò che serve al Milan. E viceversa". Desailly deluso dal rossonero: "Il Milan non fa per lui". Desailly duro: "Sono deluso dal Milan, oggi è un mix di tanti problemi diversi". Desailly attacca Milan e Joao Felix: "Mancano di forza mentale".

Come scrive msn.com: Desailly: “Milan? I giocatori di qualità li ha, ma nessuno è un leader” - Marcel Desailly è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Inside e ha parlato del Milan, ma soprattutto di Theo, Maignan e Felix ...

Come scrive milannews24.com: Desailly: «Il Milan mi ha deluso! Sono noni per questo motivo. Conceicao? Pensavo potesse dare una scossa» - Desailly ha rilasciato un’intervista a Sky Sport Insider nella quale si è detto deluso dalla stagione che sta facendo il Milan Marcel Desailly, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a S ...

Secondo msn.com: Desailly sul Milan: "Sono deluso. E' un mix di tanti problemi diversi e non c'è leadership" - L`ex difensore del Milan Marcel Desailly ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport Insider, definendosi deluso dal club rossonero, protagonista di una stagione.