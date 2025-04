Infortunio McKennie affaticamento alla coscia destra dopo Juve Lecce Le condizioni del centrocampista americano

Infortunio McKennie: rimediato un affaticamento alla coscia destra dopo Juve Lecce. Le condizioni del centrocampista americanoCome appreso da Juventusnews24, Weston McKennie ha rimediato ieri un affaticamento alla coscia destra, che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 65? per fare posto a Andrea Cambiaso.Il centrocampista americano è stato valutato questa mattina e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ha svolto terapie e lavorerà in differenziato per qualche giorno, in modo da recuperare per la prossima partita in trasferta contro il Parma.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio McKennie: affaticamento alla coscia destra dopo Juve Lecce. Le condizioni del centrocampista americano Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: rimediato un. LedelCome appreso dantusnews24, Westonha rimediato ieri un, che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 65? per fare posto a Andrea Cambiaso.Ilè stato valutato questa mattina e le suenon destano preoccupazioni. Ha svolto terapie e lavorerà in differenziato per qualche giorno, in modo da recuperare per la prossima partita in trasferta contro il Parma.Leggi suntusnews24.com

Ne parlano su altre fonti Infortunio McKennie: le condizioni dopo Juve Lecce. Sollievo per McKennie: affaticamento alla coscia sinistra, salta solo Juve-Lazio. Quanti infortuni ha avuto la Juventus da inizio stagione?. Mistero Douglas Luiz, dove sei? Vlahovic, McKennie e Nico: quando rientrano. Infortunio McKennie, c'è l'esito degli esami: escluse lesioni. Davvero il Napoli ha avuto tanti infortuni muscolari? I numeri dicono di no, solo la Lazio meglio del Napoli.

Lo riporta msn.com: Juventus, fastidio al tendine per Koopmeiners: affaticamento per McKennie. Le condizioni - Tre punti e qualche problema fisico per la Juventus, che batte il Lecce 2-1 in casa grazie ai goal di Koopmeiners e Yildiz. Proprio l`olandese e di Weston McKennie.