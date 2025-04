Maratonina di Prato una grande festa per le strade Ecco i vincitori

Prato, 13 aprile 2025 – E' il campione toscano assoluto Fidal, Samuele Oskar Cassi (Gp Parco Alpi Apuane), a vincere la 35° Maratonina Città di Prato. Al femminile è Mihaela Robu (Silvano Fedi) la più veloce. Una festa dello sport, sia per chi correva che per chi ha scelto di camminare, ma anche per i tanti che hanno applaudito lungo il percorso i podisti. Un successo di numeri con oltre 4000 presenze nella due giorni della manifestazione e soprattutto una bella coreografia davanti al Castello dell'Imperatore con tanti partecipanti provenienti da tutta la Toscana e numerosi turisti che hanno voluto correre o camminare la 35° Prato Half Marathon Maratonina Città di Prato. mezza maratona città di Prato con premiazioni primi assoluti, premio cna biffoni, premio balestri L'obiettivo dei 1000 partecipanti alla competitiva, valida anche come campionato toscano Fidal, ha visto al via tantissima partecipazione grazie a chi ha corso la Stracittadina, chi ha voluto partecipare con l'amico a quattro zampe e i camminatori insieme a Milena Megli.

