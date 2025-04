Barcellona lesione al bicipite femorale per Alejandro Balde

Barcellona in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund del 15 aprile. Alejandro. Leggi su Calciomercato.com Brutte notzie in casain vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund del 15 aprile.

Potrebbe interessarti anche:

Giuseppe Rossi : «Mi voleva Guardiola al Barcellona con Messi e Villa : il 4-2 contro la Juve la mezzora più bella della mia vita»

Al Mobile World Congress di Barcellona l'IA è parsa più un gadget che una rivoluzione

UFFICIALE – Tegola Napoli - lesione al soleo per Mazzocchi : salta Inter e non solo

Ne parlano su altre fonti Barcellona, lesione al bicipite femorale per Alejandro Balde. Barcellona, infortunio al bicipite femorale per Iñigo Martínez: quattro settimane di stop. Calcio: Barcellona. Infortunio muscolare, nuovo stop per Ansu Fati. Barcellona, maxi risarcimento dalla FIFA dopo gli infortuni di Araujo e Pedri: cosa prevede il regolamento. Milano, lesione al bicipite femorale destro per Giampaolo Ricci. Con Varese non ci sarà neanche Voigtmann. Napoli, infortunio per Elmas: lesione di basso grado del bicipite femorale.

Lo riporta calciomercato.com: Barcellona, lesione al bicipite femorale per Alejandro Balde - Brutte notzie in casa Barcellona in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund del 15 aprile. Alejandro Balde, terzino.

Riporta calciostyle.it: Barcellona, infortunio al bicipite femorale destro per Balde - Visualizzazioni: 15 Il Barcellona annuncia l’infortunio di Alejandro Balde: il terzino soffre di un problema al bicipite femorale destro, tempi di recupero incerti. Il Barcellona ha reso noto che Alej ...

Si apprende da tuttomercatoweb.com: Barcellona, che botta: c'è lesione per Dani Olmo, il risultato degli esami strumentali - Il Barcellona ha vinto contro l'Osasuna ... che Olmo subisce da quando è arrivato al Barça quest'estate. Una lesione al bicipite femorale a settembre, un sovraccarico al soleo a gennaio e ...