La Parigi Roubaix di Ballerini finisce male il ciclista italiano portato in ospedale per controlli

ciclista italiano dell'Astana protagonista di una gara sfortunata: evita la caduta per colpa di un massaggiatore che glu sbuca davanti all'improvviso, fora e si rialza ma nel tentativo di recuperare frana per terra. Leggi su Fanpage.it Ildell'Astana protagonista di una gara sfortunata: evita la caduta per colpa di un massaggiatore che glu sbuca davanti all'improvviso, fora e si rialza ma nel tentativo di recuperare frana per terra.

Andrea Tafi vent'anni dopo il suo trionfo: "La mia passione infinita per la Parigi-Roubaix". Parigi-Roubaix, le 5 vittorie italiane più emozionanti.

