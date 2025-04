Esenzione temporanea per smartphone e PC dai dazi in arrivo tariffe sui semiconduttori

Esenzione dei dispositivi elettronici, quali smartphone e pc, dai dazi reciproci è temporanea perché saranno probabilmente soggetti a "dazi sui semiconduttori" che entreranno in vigore "fra un mese o due". Lo ha precisato il segretario al commercio americano Howard Lutnick in un'intervista a Abc. I dispositivi elettronici - ha spiegato - saranno esaminati nell'ambito di un'indagine del governo sui semiconduttori, che potrebbe tradursi in nuove tariffe. "Quello che stiamo dicendo è che sono esentati dai dazi reciproci ma possono essere inclusi in quelli per i semiconduttori, che arriveranno in un mese o due", ha aggiunto. Quotidiano.net - Esenzione temporanea per smartphone e PC dai dazi: in arrivo tariffe sui semiconduttori Leggi su Quotidiano.net L'dei dispositivi elettronici, qualie pc, daireciproci èperché saranno probabilmente soggetti a "sui" che entreranno in vigore "fra un mese o due". Lo ha precisato il segretario al commercio americano Howard Lutnick in un'intervista a Abc. I dispositivi elettronici - ha spiegato - saranno esaminati nell'ambito di un'indagine del governo sui, che potrebbe tradursi in nuove. "Quello che stiamo dicendo è che sono esentati daireciproci ma possono essere inclusi in quelli per i, che arriveranno in un mese o due", ha aggiunto.

