Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother attore ha infranto le regole del programma

programma per un comportamento definito inaccettabile. Mickey Rourke è stato cacciato dalla casa del Celebrity Big Brother dopo aver infranto le regole del programma. Secondo quanto riporta il Sun, l'attore era il concorrente più pagato di quest'edizione. La produzione ha deciso di mandarlo via dal programma dopo soli sei giorni a causa di un comportamento definito inaccettabile. La scelta definitiva ha fatto seguito ad un richiamo ricevuto in precedenza per un insulto omofobo pronunciato durante un episodio. La dichiarazione di Celebrity Big Brother Un portavoce di Celebrity Big Brother ha dichiarato:"Mickey Rourke ha accettato di lasciare la casa di Celebrity Big Brother questa sera, dopo un . Movieplayer.it - Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother: l'attore ha infranto le regole del programma Leggi su Movieplayer.it La star di The Wrestler e Sin City è stata messa alla porta dalla produzione delper un comportamento definito inaccettabile.è statodalla casa delBigdopo averledel. Secondo quanto riporta il Sun, l'era il concorrente più pagato di quest'edizione. La produzione ha deciso di mandarlo via daldopo soli sei giorni a causa di un comportamento definito inaccettabile. La scelta definitiva ha fatto seguito ad un richiamo ricevuto in precedenza per un insulto omofobo pronunciato durante un episodio. La dichiarazione diBigUn portavoce diBigha dichiarato:"ha accettato di lasciare la casa diBigquesta sera, dopo un .

Potrebbe interessarti anche:

Mickey Rourke cacciato dal GF UK : comportamento omofobo

Mickey Rourke cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip

Bella Thorne accusa Mickey Rourke di molestie : “Con lui fu un’esperienza terribile”

Ne parlano su altre fonti Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother: l'attore ha infranto le regole del programma. Mickey Rourke «cacciato» da «Celebrity Big Brother UK» dopo sei giorni. Mickey Rourke cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip. Mickey Rourke al Grande Fratello, ma è ‘irriconoscibile’: esplode la polemica. L'attore americano Mickey Rourke cacciato dal Grande Fratello Vip. “Insulti omofobi, body shaming e comportamento inquietante”: bufera su Mickey Rourke….

Secondo msn.com: Mickey Rourke «cacciato» da «Celebrity Big Brother UK» dopo sei giorni - L'attore, ex sex symbol degli anni Novanta, star di film di culto come «9 settimane e ½» e «The Wrestler», è stato espulso dal «Grande Fratello» inglese per comportamenti inappropriati e l'uso di ling ...

Scrive repubblica.it: Mickey Rourke cacciato dal Grande fratello vip inglese per comportamento omofobo - L’attore di “9 settimane e ½” e “The wrestler” ha avuto commenti aggressivi nei confronti di altri concorrenti di Celebrity Big Brother UK ...

msn.com riferisce: Mickey Rourke cacciato da Celebrity Big Brother: l'attore ha infranto le regole del programma - Mickey Rourke è stato cacciato dalla casa del Celebrity Big Brother dopo aver infranto le regole del programma. Secondo quanto riporta il Sun, l'attore era il concorrente più pagato di quest'edizione.