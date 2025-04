Adriano Celentano parlò della nostra storia senza confrontarsi con me Eleonora Giorgi è stata lasciata sola le hanno dato brutte risposte così Ornella Muti

Ornella Muti torna a parlare, tracciando un vero e proprio bilancio della sua esistenza. "La mia vita è stata meravigliosa. E piena di avventure. Di alti e bassi. Ho conosciuto persone incredibili. Ho visto luoghi speciali. Ho incontrato animali da tutte le parti.", ha raccontato al Il Corriere della Sera. Nel corso dell'intervista, l'attrice ha toccato temi delicati e personali: il legame con i figli, i rapporti con la Russi e la "storia d'amore clandestina" vissuta con Adriano Celentano.Non ha risparmiate le critiche a un sistema, quello italiano che, a suo dire, ignora le attrici una volta superato il picco della popolarità. Un destino che lei stessa sta vivendo sulla sua pelle, nonostante una carriera lunga e ricca di successi. "Io sono molto contenta di ciò che ho fatto e spero di fare ancora cose interessanti.

