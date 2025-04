Ilgiorno.it - Garbagnate Milanese, assalto con esplosione allo sportello bancomat e in fiamme il chiosco del parco delle Querce

(Milano) –aldella filiale del Banco di Desio edeldi via Kennedy in, nel fine settimana, a. Due episodi, il primo nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, il secondo nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, sul quale stanno indagando i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Rho, che hanno sollevato malumori e polemiche da parte dei cittadini chiedono maggiori controlli da parteforze dell'ordine soprattutto nelle ore serali e notturne. L'deldel Banco di Desio di via Milano, angolo via Varese, in pieno centro cittadino, è avvenuto intorno alle quattro di notte. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i malviventi hanno fatto esplodere ile poi hanno letteralmente distrutto, forse con un auto ariete, una vetrina laterale, probabilmente stavano cercando un'altra cassaforte.