Meghan Markle notte glamour sola a New York mentre Harry era tra i soldati

notte glamour per Meghan Markle, Duchessa di Sussex, senza il Principe Harry al suo fianco. Ma ormai dovremmo essere abituati: la coppia ha scelto di cambiare la propria comunicazione e di intraprendere un percorso diverso. E così, mentre Harry si trovava prima a Londra alla Royal Court of Justice e poi in Ucraina, la Duchessa ha trascorso una notte glamour a New York, con cena al Polo Bar prima di andare a Broadway.Meghan Markle, notte glamour a New York senza HarryLa serata sfarzosa di Meghan Markle non è sfuggita ai giornali: una notte a New York, avvistata sulla East 55th St, dove prima ha cenato con i suoi amici al Polo Bar, un locale super esclusivo a Midtown, con luci soffuse e posto praticamente introvabile, e poi si è recata a Broadway per vedere la produzione di Gypsy con alcuni amici, tra cui Nate Berkus e Jeremiah Brent.

