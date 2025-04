Ilfattoquotidiano.it - Ragazzina di 11 anni aggredita nell’androne del palazzo a Mestre: fermato 45enne violentatore seriale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stava rientrando a casa, a, attorno alle 18, quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo che l’ha violentatadel. La vittima è unadi 11e il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, attorno alle 18. L’uomo, unsardo con precedenti, è statocon l’accusa di abuso sessuale: ora è in carcere in attesa della decisione dei magistrati.Secondo quanto riporta il Corriere, laera al telefono con un’amica quando l’uomo l’ha raggiunta, spingendola e bloccandola: l’amica era ancora in linea. In un attimo i sorrisi scambiati al telefono sono diventati grida di terrore. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno messo in fuga l’aggressore. Immediatamente sono scattate le ricerche: il presuntoè stato preso poche ore dopo dai carabinieri ed è stato