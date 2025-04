Juventus Reggiana Under 16 0 0 LIVE ritmi elevati in campo

Juventus Reggiana Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 25esima giornata di campionato 2024/25(inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 torna in campo dopo aver conquistato il primato aritmetico per battere anche la Reggiana: Juventusnews24 segue LIVE il match.Juventus Reggiana Under 16 0-0: sintesi e moviola1? Primo pallone per gli ospiti4? Alti ritmi in campo, intensità al massimo nei primi minuti7? Pallonata in faccia per Urbano, staff medico in campo 8? Prima percussione di Yeboah– Grande spunta sull'out ma viene bloccato in uscita da Denti11? Controlla Carfora– Il terzino lascia scorrere il pallone, rimessa Juve13? Molti duelli in questa fase di gioco, squadre ben piazzate e pochi spaziMigliore in campo Juve: a fine partitaJuve Reggiana Under 16 0-0: risultato e tabellinoReti:Juventus Under 16: Giaretta, Yeboah, Demichekis, Usakue, Carfora; Basile, Giambavicchio, Marchisio; Urbano, Bruno, Santa Maria All.

