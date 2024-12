Gqitalia.it - La nostra selezione dei migliori pigiami da uomo in circolazione

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Lo sappiamo, quando si sente parlare del pigiama dasi tende a rabbrividire, soprattutto durante il periodo natalizio. Effettivamente, però, si tratta di un regalo piuttosto utile e, fatta eccezione per chi proprio lo odia, sono in molti a indossarlo, quindi comprarlo usando i soldi che spesso si ricevono nelle festività tra la fine e l'inizio dell'anno potrebbe essere una buona idea, a prescindere dalla wishlist di ognuno. Coloro che scelgono il pigiama possono distinguersi in categorie molto differenti: ci sono gli amanti deilunghi e caldi, con giacca a camicia, di pile o magari di seta e cotone; molti, invece, amano dormire con una semplice t-shirt ampia per stare più comodi; e poi ci sono tutti quelli che danno sfogo alla creatività quando si tratta di mise da notte sfoggiandone di intere e dalle forme più strane che rievocano cartoni, videogame e fumetti vari.