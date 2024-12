.com - La Lazio avverte i tifosi: “Non andate ad Amsterdam e non rispondete a provocazioni”

(Adnkronos) – Trasferta ad alta tensione per lain Europa League. I biancocelesti voleranno adper sfidare l’Ajax, ma non potranno contare sui propri. Nonostante i tanti biglietti venduti, con il settore ospiti andato esaurito in poche ore, la sindaca diha deciso di vietare la trasferta per paura di nuovi scontri di matrice antisemita, dopo quelli avvenuti in occasione della partita contro il Maccabi Tel Aviv. Alla vigilia del match laha diffuso una nota ufficiale sul proprio sito rivolgendosi direttamente ai propri: “Si ricorda ai sostenitori biancocelesti che nella gara di UEFA Europa League tra Ajax eè precluso, su disposizione delle autorità locali, l’accesso al settore ospiti. Aipresenti nella Capitale olandese si segnala che l’Ambasciata italiana ha istituito una cellula consolare presso l’istituto italiano di cultura – Keizersgracht 564, 1017 EM– a circa 10 Km dallo Stadio a cui potersi rivolgere in caso di necessità”.