Movieplayer.it - Kraven, recensione: l'anti-eroe animalier di Aaron Taylor-Johnson per un cinecomic votato all'intrattenimento

Leggi su Movieplayer.it

Padri, figli e il senso estremo della giustizia. In più, pure una nota animalista. Il film di J.C. Andor scricchiola sul piano narrativo, ma viene comunque sorretto dall'efficacia scenografica di un grande personaggio. In sala. Dovremmo partire dal senso (molto discusso) del Sony's Spider-Man Universe per spiegare quantoIl cacciatore di J.C. Andor sia un'opera teoricamente riuscita, almeno nella sua struttura da film di puro. Voltandoci indietro, infatti, troviamo nella saga Marvel, ma autonoma e parallela rispetto all'MCU e, per assurdo, autonoma rispetto allo stesso Spidey, sia produzioni positive (pensiamo alla trilogia di Venom) che produzioni nettamente negative (Madame Web, un film totalmente errato). Al centro, ma sorretto da una forte spettacolarizzazione, che sovrasta, come spesso accade, la traccia narrativa (sì, abbastanza dimenticabile, al netto di diversi spunti umani), si piazza il