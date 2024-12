Quotidiano.net - Ira di Zelensky, 'spero che Orban non chiami anche Assad'

"Ci auguriamo tutti che almeno Viktornona Mosca per ascoltarelui le sue lezioni lunghe un'ora". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyrdopo la telefonata del premier ungherese con Vladimir Putin. "Nessuno dovrebbe promuovere la propria immagine a spese dell'unità; tutti dovrebbero concentrarsi sul successo condiviso. L'unità in Europa è sempre stata la chiave per ottenerlo. Non si può discutere della guerra della Russia contro l'Ucraina senza l'Ucraina. Sono grato a Donald Trump e a molti leader Ue con cui stiamo già lavorando per trovare soluzioni giuste e forti per una vera pace". "È assolutamente chiaro che per raggiungere una pace vera e garantire la sicurezza sono necessari la determinazione dell'America, l'unità dell'Europa e l'impegno incrollabile di tutti i partner nei confronti degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite", ha aggiunto