Thesocialpost.it - Incendi a Malibù: Cher tra le celebrità costrette a lasciare le proprie case per il Franklin Fire

Leggi su Thesocialpost.it

Malibu, la scintillante località californiana famosa per le sue spiagge mozzafiato e le sue residenze di alto livello, è stata recentemente colpita da devastantiche hanno costretto molti dei suoi residenti, tra cuidi fama mondiale come, a evacuare le loro. Questinon sono solo una minaccia per la sicurezza delle persone, ma stanno anche trasformando radicalmente la vita in questa rinomata località costiera.Impatto deglia Malibu:costretta a evacuare insieme ad altreNegli ultimi giorni, glia Malibu hanno raggiunto una portata devastante, causando ingenti danni e mettendo a rischio la vita dei suoi abitanti. Tra coloro costretti ale loro dimore c’è la celebre cantante e attrice, che ha espresso pubblicamente il suo dispiacere e la sua preoccupazione per la situazione.