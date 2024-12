Spazionapoli.it - “Il problema del Napoli è Lukaku”, il commento in diretta non lascia dubbi

Dura contestazione incontro, reputato artefice dei problemi attuali del, ilnonRomeludivide i tifosi azzurri in due categorie: c’è chi apprezza l’enorme sforzo del calciatore belga nel venire a dialogare il gioco e fare ciò che gli riesce meglio; dall’altro lato ci sono tifosi non contenti delle sue prestazioni, ritenute non all’altezza.Manna ha lavorato tanto per portareal. Tanto richiesto e desiderato da Conte, ora sembra esser diventato un peso per il gioco espresso dai partenopei nelle ultime gare.Il gigante belga non riesce ad esprimersi al meglio e trova fatica ad essere incisivo: ilrispetto l’inizio di stagione, che aveva vistooffrire ottime prestazioni, ha cambiato modo di giocare e ciò ha portato a diverse conseguenze.