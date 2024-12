Linkiesta.it - Il complotto delle élite europee per lasciarci in balia di Meloni

Per essere la leader sovranista che doveva spezzare le reni alledi Bruxelles in nome della volontà popolare, bisogna dire che Giorgia, presso l’establishment europeo, gode davvero di un’ottima stampa. In questa newsletter ho già avuto occasione di segnalare diverse volte le aperture di credito venute in questi due anni dalle testate più autorevoli, dall’Economist a Die Zeit, per non parlare degli espliciti inviti a coinvolgerla indirizzati a Ursula von der Leyen, e da lei certamente graditi, se non ispirati.Come se non bastasse, ieri è stato il turno di Politico.eu, che l’ha piazzata addirittura al primo posto in classifica, incoronandola persona più potente d’Europa (al secondo posto, così impara, proprio la presidente Von der Leyen). La motivazione, a dire la verità, è quasi un atto d’accusa, più che contro, contro quello stesso establishment europeo.