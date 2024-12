Ilnapolista.it - Gilmour: «Con McTominay studiamo il napoletano con le canzoni, ma abbiamo con i tassisti»

In esclusiva su CRC è intervenuto il centrocampista del Napoli Billy.L’identità della città di Napoli?«Sì, l’ho sentita, è forte, è molto passionale, come lo siamo noi scozzesi. L’ho percepita immediatamente. Il mio ambientamento? Sono qui da tre mesi e mezzo ed ovviamente non è semplice trasferirsi in una cultura nuova: sto facendo progressi però, sto imparando l’italiano ed una delle parole che conosco è ‘bravissimo’ e ‘forza Napoli’. Faccio di tutto per aiutare i miei compagni».L’approccio con il campionato italiano?«Le partite sono molto dure a livello di organizzazione, non è facile affrontare le avversarie. Però qui lavoriamo ogni giorno per fare in modo da ottenere il maggior numero di punti possibili in classifica». Il rapporto con mister Conte ai tempi del Chelsea? «C’è una famosa foto di quando ero nel settore giovanile, mi sono allenato con la prima squadra quando era a Londra.