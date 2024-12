Lanazione.it - Formazione cartaria a Lucca: un modello di eccellenza europeo per la sostenibilità

Grande apprezzamento e forte interesse ha suscitato a livelloil lavoro sullain ambito cartario e cartotecnico che è presente sul nostro territorio provinciale. Fra le eccellenze, è stato presentato il corso di Laurea Magistrale sulla carta. Nell’ambito del seminario internazionale che Cepi (la confederazione europea dell’industria della carta) ha organizzato a Bruxelles nei giorni scorsi, l’formativa attualmente erogata aè stata oggetto di grande attenzione, soprattutto nella parte che vede la stretta collaborazione fra aziende e agenti formativi. Su invito di Aticelca, a prendere parte al seminario “Scelte circolari: buoni posti di lavoro nell’industria per la bioeconomia dell’UE”, incentrato in particolar modo sulla, sono stati Leonardo Tognotti, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università di Pisa e Tommaso Valente, direttore delle risorse umane della Sofidel Spa, come rappresentante delle imprese in seno al comitato di gestione della Laurea.