Iltempo.it - Filippo VI: "Il Presidente Mattarella punto di riferimento per molti Capi di Stato, me compreso"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2024 "Permettetemi di esprimere la mia gratitudine alSergioper il suo invito e la continua stima e attenzione nei confronti della regina e miei per la sensibilità verso la Spagna, per aver sempre trovato neldella Repubblica i consigli. Lo sapete meglio di me, è undiper l'Italia e gli italiani, nonché perditra cui ci sono anche io" così il Re di SpagnaVI parlando nell'Aula di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev