FF Gallery, un piccolo minotauro blu

Leggi su Ildenaro.it

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.di Emanuele ScuottoUnblu dorme beato. Ricorda, vagamente, il bue del presepe. La posa però è quella del Cristo velato: morto, ma all’apparenza appisolato. Ilin effetti passa a miglior vita, ucciso da Teseo. E tuttavia vive in eterno nel regno dei sogni.Perciò è possibile incontrarlo oggi, come è accaduto l’estate scorsa in quel sogno fatto pietra che è il Labirinto del Castello di Donnafugata in Sicilia, nel cuore di Napoli, in un misterioso sotterraneo che, scavando ancora, condurrebbe chissà dove.