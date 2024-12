F1 Leclerc | Orgoglioso di quanto fatto quest’anno arriverà il nostro momento

Leggi su Sportface.it

“E niente, la stagione 2024 è finita. Terzo nel campionato piloti e secondo nel campionato costruttori. Siamo andati così vicini al raggiungimento delobiettivo finale e, perdere il campionato all’ultima gara, è difficile da digerire. Ma sono moltodi quello che abbiamo raggiunto come squadra. Abbiamo trasformato un duro inizio di stagione in una lotta per il titolo Costruttori fino all’ultimo giro dell’ultima gara“. Saluta così, su Instagram, il 2024 il pilota della Ferrari Charles, a pochi giorni dalla chiusura del mondiale 2024. Il post del ferrarista poi prosegue: “Vincere Monaco e Monza è sempre stato un mio sogno esiamo riusciti a vincerli entrambi. È qualcosa che ricorderò per sempre. Carlos, grazie per essere un fantastico compagno di squadra e per avermi sempre spinto a migliorare.