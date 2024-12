Linkiesta.it - È morto Vincenzo Santoro, che ha riempito Milano di Dolcezza

oggi, proprio durante il periodo da lui più amato e odiato, la campagna panettoni di Natale. Il settantaduenne pasticciere aveva il sorriso malinconico delle persone che nella vita hanno faticato tanto. Litigava con la sua schiena, soprattutto nel periodo caldo dei panettoni, che per lui significavano novembre e dicembre di fuoco, senza pause, ma con una enorme soddisfazione personale nel vedere le sue creazioni finire tra le mani di tanti appassionati.Era affabile e cortese, proprio come devono essere i professionisti dell’accoglienza, e sullaha basato tutta la sua carriera, da giovane garzone immigrato aa proprietario di una grande impresa familiare, nata nel 1966, poi diventata un’importante azienda solida e in crescita.Ha creato una torta a forma di Duomo, per celebrare la città che l’ha accolto e gli ha permesso di diventarne un rappresentante di valore.