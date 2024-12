Ilfattoquotidiano.it - È Luigi Mangione mania: fiocca il merchandising con le felpe con il cappuccio, le tazze e le spillette. Al via anche le gare dei sosia del presunto assassino

Si sta parlando moltissimo in queste ore del. In America, main Europa si sta analizzando il caso del ragazzo dell’alta borghesia che avrebbe ucciso il Ceo di United Healthcare, Brian Thompson. In particolare ha destato, dal punto di vista mediatico, curiosità il proliferare di una serie di iniziative collaterali legate alla figura del ragazzo incarcerato., magliette, berretti,e altri oggetti con su scritte le parole “Deny Defend Depose” incise sulle pallottole trovate sul luogo dell’assassinio, hanno spopolato per varie ore su negozi online come Amazon, Ebay, Etsy e Temu.Poi però Amazon ha rimosso alcuni degli oggetti messi in commercio, tra questi una maglia con scritto “Deny Defend Depose” da 24.55 dollari (23 euro), dopo che la società è stata raggiunta dal Washington Post che per primo aveva notato il proliferare dei gadget legati all’assassinio.