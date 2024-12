Donnaup.it - E’ buonissimo! Abbassa la glicemia e il colesterolo ed è un potente antidepressivo naturale

È buono,ile combatte la depressioneHummus. Se ti piacciono i ceci, sarai conquistata da questo piatto. L’hummus, lo sappiamo, è una pietanza tipica dei Paesi del Maghreb, nell’Africa del Nord, ma anche del Medio Oriente, un po’ più a est.Si tratta di una buonissima miscela di succo di limone, olio d’oliva, aglio, paprica, semi di sesamo, olive. e ceci, naturalmente. Poiché l’area dalla quale viene il piatto è molto vasta, le ricette possono cambiare da Paese a Paese, e anche da regione a regione, ma una caratteristica generale dell’hummus è che è sano e fa bene.In effetti non mancano ricerche dalle quali sembra venire fuori come un super food, ovvero come un rimedio buono ed efficace per la salute.È buono,ile combatte la depressioneSe non sei ancora convinta delle caratteristiche salutari dell’hummus, ti basti considerare che contiene ferro, che può aiutare a prevenire e combattere l’anemia, calcio, che aiuta denti e ossa, magnesio, componente essenziale per la salute del sistema nervoso e muscolare, acido folico, essenziale per la salute del nascituro in gravidanza.