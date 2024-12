Ilrestodelcarlino.it - Davide Enia porta in scena 'Autoritratto': una tragedia tra mafia e autoanalisi

’ di"è una, una orazione civile, un processo dipersonale e condiviso, un confronto con lo Stato, una serie di domande a Dio in persona", spiega l’autore-attore palermitano. Si avvale del dialetto, del cunto e del corpo come gli strumenti di un vocabolario teatrale che ha costruito nella sua città. Riavvolge il nastro a 32 anni fa, alle stragi die a un evento che scosse le coscienze: il rapimento, la prigionia e l’uccisione di Giuseppe di Matteo, 12 anni, figlio di un pentito, strangolato e sciolto nell’acido.va instasera alle 21 al Laura Betti di Casalecchio., quali sono le domande che pone ’a Dio in persona’? "In che modo si possa contrastare il male. Questa è la domanda che determina l’esistenza di tutti.