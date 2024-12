Da Londra a Buenos Aires, cala sipario su "Le Capitali del Calcio"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 dic. (askanews) – Dopo, Berlino, Madrid e Istanbul, saràl’ultima capitale protagonista della prima stagione della docuserie “Ledel”, disponibile in esclusiva su Cusano Media Play (cusanomediaplay.it). Gli episodi dedicati a questa città leggendaria saranno rilasciati in due parti: la prima oggi, mercoledì 11 dicembre; la seconda mercoledì 18 dicembre. “Ledel”, prodotta dal Cusano Media Group, è condotta da Lorenzo Petrucci e Francesco Acchiardi e vede in veste di autore Lorenzo Salvador Oliveti. La serie, acclamata per il suo approccio intimo e appassionante, esplora non solo lo sport, ma anche le storie e le culture delle città in cui ilnon è solo un gioco, ma un vero e proprio stile di vita.rappresenta l’apice di questo viaggio: dalla città che ha regalato al mondo leggende come Diego Maradona alla passione travolgente dei tifosi argentini, ilin questa città trascende il campo di gioco per diventare arte, religione e identità.